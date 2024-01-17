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07:05, 18 января 2024Бывший СССР

Российские спецназовцы рассказали о женской роте ВСУ

Боец спецназа «Ахмат»: женская рота ВСУ зашла на кременский участок фронта

Женская рота Вооруженных сил Украины (ВСУ) появилась на кременском участке фронта, рассказал РИА Новости боец спецназа «Ахмат» с позывным «Аид».

По его словам, предположительно подразделение состоит из добровольцев, оно входит в состав 54-й бригады ВСУ.

Как рассказал «Аид», он впервые столкнулся с женщинами на фронте. По его словам, сперва российские военные приняли женские голоса за акустическую ловушку, но позже убедились, что на линии боевого соприкосновения действительно появились женщины. «Аид» добавил, что на фронте украинские женщины выполняют функции операторов беспилотников и снайперов.

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      Марина Совина
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