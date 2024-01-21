Семь человек пострадали в аварии с грузовиком на российской федеральной трассе

В Рязанской области на трассе М-5 в аварии с грузовиком пострадали семь человек

В Рязанской области на трассе М-5 «Урал» семь человек пострадали в аварии с грузовиком. Об этом сообщила Госавтоиспекция российского региона в Telegram-канале.

По информации инспекции, авария произошла на 191-м километре федеральной трассы. Там 35-летний россиянин за рулем компакт-вэна Chevrolet столкнулся с грузовиком Man, за рулем которого был 55-летний мужчина.

В результате пострадали водители грузовика и компакт-вэна, а также пять пассажиров Chevrolet. Об их состоянии подробностей не приводится, пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

Ранее на трассе в Саратовской области рейсовый микроавтобус с пассажирами съехал в кювет. Автобус Mercedes двигался по маршруту Перелюб — Саратов. Его водитель не справился с управлением и допустил съезд с дороги. Пострадала женщина, ее госпитализировали.