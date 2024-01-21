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22:05, 21 января 2024Россия

Симоньян выступила за введение стопроцентного налога на роскошь

Главред RT Симоньян предложила ввести 100-процентный налог на роскошь

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян выступила за введение 100-процентного налога на роскошь, чтобы богатые люди помогли фронту и российским бойцам в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости.

В эфире телеканале «Россия 1» она рассказала, что после вечеринки блогерши и телеведущей в московском ночном клубе «Мутабор» россияне продолжают задавать вопросы, как долго подобное будет продолжаться. По словам Симоньян, общество возмутило демонстративное «шикование на фоне войны и на фоне того, что бойцы нуждаются в нашей помощи».

Ввести налог на роскошь она предложила для богатых людей, у которых есть возможность вести «такой образ жизни», «которые до сих пор не поняли, что происходит на фронте».

«Потратил 20 миллионов на изумруд, то потрать те же 20 миллионов на антидроновые ружья, дроны, бронежилеты, на все то, о чем просят бойцы... Я сейчас не говорю о людях о простых, (которым) и так тяжело», — пояснила Симоньян.

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      Марина Совина
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