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18:06, 21 января 2024Россия

Слуцкого потребовали лишить депутатского мандата из-за идеи захоронить Ленина

Малинкович потребует лишить Слуцкого мандата из-за идеи захоронить Ленина
Леонид Слуцкий

Леонид Слуцкий. Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

Председатель ЦК партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович заявил о том, что будет требовать лишить депутатского мандата лидера партии ЛДПР и кандидата в президенты России Леонида Слуцкого в ответ на его идею похоронить основателя и первого руководителя советского государства Владимира Ульянова (Ленина) рядом с матерью на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге. Об этом он сообщил в разговоре с РИА Новости.

«Такие заявления противоречат курсу на консолидацию общества в период специальной военной операции на Украине (СВО), это безответственный политик, и он должен навсегда потерять статус депутата российского парламента. Вопрос, где покоиться Ленину, давно решен, в том числе и родными Владимира Ильича», — заявил Малинкович.

Ранее Слуцкий заявил, что похоронить Ленина нужно рядом с матерью, так как он хотел этого.

«Как минимум, упокоение усопшего — важный для христиан и цивилизованных людей обряд, проявление уважения и памяти. При этом сам Владимир Ильич хотел быть похоронен рядом с матерью. Считаю, пришло время исполнить волю революционера», — написал российский политик.

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      Анастасия Астахова
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