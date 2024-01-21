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13:30, 21 января 2024Россия

Кандидат в президенты России призвал похоронить Ленина рядом с матерью

Слуцкий: нужно исполнить волю Ленина и похоронить его рядом с матерью

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Нужно похоронить основателя и первого руководителя советского государства Владимира Ульянова (Ленина) рядом с матерью, так как он хотел этого, считает лидер партии ЛДПР и кандидат в президенты России Леонид Слуцкий. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

«Как минимум, упокоение усопшего — важный для христиан и цивилизованных людей обряд, проявление уважения и памяти. При этом сам Владимир Ильич хотел быть похоронен рядом с матерью. Считаю, пришло время исполнить волю революционера», — написал российский политик.

Мать Ленина Мария похоронена на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге. 21 января исполнилось 100 лет со смерти Владимира Ленина. Сейчас его забальзамированное тело покоится в мавзолее на Красной площади Москвы.

В феврале 2023 года на Красной площади в Москве полиция задержала 42-летнего россиянина, который хотел проникнуть в Мавзолей и украсть тело Ленина. Задержанному была вызвана психиатрическая помощь, которая установила обострение у него психиатрического заболевания. Выяснилось, что в последние годы мужчина пристрастился к алкоголю и часто проводил время в компании случайных знакомых, с которыми злоупотреблял спиртным.

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      Анастасия Шейкина
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