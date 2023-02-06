У Мавзолея задержали пытавшегося украсть тело Ленина россиянина

На Красной площади задержали пытавшегося украсть тело Ленина россиянина

На Красной площади в Москве полиция задержала 42-летнего россиянина при попытке проникнуть в Мавзолей. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщает МК.RU.

По данным издания, в ночь на 6 февраля полицейские заметили странного мужчину, ходившего возле Мавзолея Ленина. Решив, что никто за ним не наблюдает, мужчина стал дергать дверь и попытался войти внутрь, но был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Задержанный говорил невразумительно, вырывался, но потом объяснил, что хотел похитить тело Владимира Ленина, однако он не смог объяснить причину такого поступка.

Задержанному была вызвана психиатрическая помощь, которая установила обострение у него психиатрического заболевания. Выяснилось, что в последние годы мужчина пристрастился к алкоголю и часто проводил время в компании случайных знакомых с которыми злоупотреблял спиртным.

1 февраля российские полицейские задержали гражданку США за выгул теленка на Красной площади в Москве, которая рассказала, что хотела показать животному страну.