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14:51, 21 января 2024Россия

Сосулька упала на годовалую девочку с крыши восьмиэтажного дома

В Москве годовалая девочка попала в больницу из-за упавшей с крыши дома сосульки

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Москве годовалый ребенок попал в больницу из-за травмы, вызванной падением сосульки. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

На улице Зои и Александра Космодемьянских в Войковском районе столицы сосулька откололась от крыши восьмиэтажного дома и упала на девочку. Это произошло, когда мать с ребенком стояли около подъезда. Женщина вызвала скорую помощь, парамедики увезли девочки в больницу. Состояние пострадавшей уточняется.

В декабре 2023 года в Уфе лед упал на автомобиль, в котором находилась 24-летняя девушка, и проломил крышу. Приехавшие медики госпитализировали женщину с черепно-мозговой травмой.

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      Антонина Черташ
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