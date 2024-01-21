Сосулька упала на годовалую девочку с крыши восьмиэтажного дома

В Москве годовалая девочка попала в больницу из-за упавшей с крыши дома сосульки

В Москве годовалый ребенок попал в больницу из-за травмы, вызванной падением сосульки. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

На улице Зои и Александра Космодемьянских в Войковском районе столицы сосулька откололась от крыши восьмиэтажного дома и упала на девочку. Это произошло, когда мать с ребенком стояли около подъезда. Женщина вызвала скорую помощь, парамедики увезли девочки в больницу. Состояние пострадавшей уточняется.

В декабре 2023 года в Уфе лед упал на автомобиль, в котором находилась 24-летняя девушка, и проломил крышу. Приехавшие медики госпитализировали женщину с черепно-мозговой травмой.