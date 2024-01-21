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11:03, 21 января 2024Путешествия

Стало известно число россиян на борту разбившегося в Афганистане самолета

ТАСС: на борту разбившегося в Афганистане самолета было двое россиян

На борту разбившегося в Афганистане частного самолета Falcon 10B, который направлялся в Москву из Индии, было двое россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

Сообщается, что всего на борту находилось шесть человек — четыре члена экипажа и два пассажира. Самолет выполнял чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) — Ташкент — Жуковский.

Ранее агентство Aamaj News сообщило, что на территории Афганистана разбился пассажирский самолет, направлявшийся из Индии в Россию. По данным агентства, воздушное судно врезалось в гору в районе Зебак провинции Бадахшан.

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      Алевтина Запольская
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