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05:09, 21 января 2024Наука и техника

Поливитаминные добавки замедлили когнитивное старение

American Journal of Clinical Nutrition: поливитамины замедлили старение мозга

Фото: Ksenia Yakovleva / Unsplash

Ученые показали, что поливитаминные добавки улучшают память и замедляют когнитивное старение у пожилых людей. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале American Journal of Clinical Nutrition.

Специалисты проанализировали данные 573 участников крупномасштабного исследования эффективности поливитаминов и пищевых добавок из экстракта какао (COSMOS). Была проведена детальная оценка когнитивных функций добровольцев, в результате которой было отмечено умеренное влияние поливитаминов по сравнению с плацебо на умственные способности в течение двух лет.

Так, ученые выявили статистически значимое преимущество приема поливитаминов в отношении изменений эпизодической памяти, но не исполнительных функций мозга, в том числе внимания и планирования действия в соответствии с общей целью. В целом ежедневный прием поливитаминов, содержащих более 20 незаменимых микроэлементов, замедлил когнитивное старение примерно на два года по сравнению с плацебо.

Ранее сообщалось, что исследователи Института Фрэнсиса Крика раскрыли пользу обычных пищевых добавок, содержащих индолы. Соответствующая диета может защитить от хронической инфекции, вызванной криптоспоридиями, которые распространены среди детей до двух лет.

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      Александр Еникеев
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