Названа польза обычной диетической добавки

Cell Host & Microbe: индолы защищают от вызванной криптоспоридиями инфекции

Исследователи Института Фрэнсиса Крика назвали пользу обычных пищевых добавок, содержащих индолы. Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Cell Host & Microbe, соответствующая диета может защитить от хронической инфекции, вызванной криптоспоридиями, которые распространены среди детей до двух лет.

Предыдущее исследование, в котором добровольцы подвергались воздействию Cryptosporidium, показало, что люди с более высоким уровнем индолов в фекалиях были устойчивы к инфекции. Индолы — это молекулы, которые обычно содержатся в крестоцветных овощах, таких как брокколи, и известно, что они активируют рецептор ароматических углеводородов (AHR), который поддерживает барьерную функцию кишечника, кожи и легких.

В ходе новых экспериментов исследователи подвергли мышей воздействию паразита и заметили, что инфекция вызвала рост иммунных клеток в кишечном эпителии (слое клеток, выстилающих кишечник), которые являются частью первой линии защиты. Когда эти CD8+ Т-клетки были перенесены мышам с ослабленной иммунной системой, то у грызунов усилилась способность бороться с криптоспоридиями.

Мыши, у которых отсутствовал рецептор AHR, или здоровые мыши, получавшие диету с дефицитом индолов, имели уменьшенную популяцию кишечных CD8+ Т-клеток. Это означало, что эти животные были менее способны бороться с инфекцией, и показало, что CD8+ Т-клетки зависят от системы AHR для защиты кишечника.