Трамп заявил о превращении США в свалку

Трамп: США превратились в свалку для всего мира из-за некомпетентности Байдена

Соединенные Штаты превратились в свалку для остального мира из-за некомпетентности президента страны Джо Байдена. Об этом заявил экс-лидер США Дональд Трамп.

По его мнению, из-за некомпетентности Байдена демократия в США находится в опасности.

Ранее Дональд Трамп обвинил Джо Байдена в слабой политике. Он отметил, что Байден проявляет некомпетентность как глава государства. Трамп заявил, что неэффективная политика приведет к новой войне. Бывший глава Белого дома также заявил, что Байден не справился бы даже с управлением кондитерским магазином, не говоря уже о стране. По его словам, действия американского президента могут привести к новой Великой депрессии.

Новые выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года.