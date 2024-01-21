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05:09, 21 января 2024Мир

Трамп заявил о превращении США в свалку

Трамп: США превратились в свалку для всего мира из-за некомпетентности Байдена

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Соединенные Штаты превратились в свалку для остального мира из-за некомпетентности президента страны Джо Байдена. Об этом заявил экс-лидер США Дональд Трамп.

По его мнению, из-за некомпетентности Байдена демократия в США находится в опасности.

Ранее Дональд Трамп обвинил Джо Байдена в слабой политике. Он отметил, что Байден проявляет некомпетентность как глава государства. Трамп заявил, что неэффективная политика приведет к новой войне. Бывший глава Белого дома также заявил, что Байден не справился бы даже с управлением кондитерским магазином, не говоря уже о стране. По его словам, действия американского президента могут привести к новой Великой депрессии.

Новые выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года.

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      Марина Совина
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