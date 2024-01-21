Ученые предупредили о возможной пандемии из-за сибирских зомби-вирусов

Ученые нашли зомби-вирусы в вечной мерзлоте Сибири и предупредили о рисках

Человечество может столкнуться с угрозой новой пандемии из-за вирусов, которые нашли в вечной мерзлоте Сибири. Об этом пишет The Guardian.

По мнению ученых, есть риск, что древние сибирские вирусы могут высвободиться из-за глобального потепления и вызвать вспышку неизвестных заболеваний. Штаммы этих «микробов Мафусаила» — или вирусов-зомби, как их еще называют — уже были выделены исследователями. Исследователи предупредили, что следующая пандемия может быть вызвана не новыми вирусами, а болезнью из далекого прошлого. В связи с этим биологи начали планировать создание арктической сети мониторинга, которая будет выявлять случаи заболеваний, вызванных древними микроорганизмами. Служба будет обеспечивать карантин и квалифицированную медицинскую помощь инфицированным, а также контролировать передвижение людей в зоне заражения.

«Сейчас анализ пандемических угроз сфокусирован на заболеваниях, которые могут возникнуть в южных регионах, а затем распространиться на север. При этом мало внимания уделяется возможной вспышке на Крайнем Севере, которая может распространиться на юг — и я считаю, что это упущение. Там есть опасные вирусы, которые могут заразить людей и вызвать новую эпидемию», — сообщил генетик Жан-Мишель Клавери из университета Марселя.

В 2014 году Клавери возглавил группу ученых, которые изолировали живые вирусы в Сибири и доказали, что они по-прежнему способны инфицировать одноклеточные организмы, несмотря на тысячелетия, проведенные в вечной мерзлоте. Исследования, опубликованные в 2023 году, выявили существование нескольких вирусных штаммов в семи разных точках Сибири, которые могут инфицировать культивируемые клетки. Возраст одного из микроорганизмов составлял 48,5 тысячи лет.

«Вирусы, которые мы выделили, были способны заражать только амебы и не представляли риска для человека. Однако мы идентифицировали геномные следы поксвирусов и герпесвирусов, которые, являются хорошо известными патогенами человека», — сказал Клавери.

При этом самый высокий риск представляет не таяние вечной мерзлоты. «Опасность исходит от другого фактора глобального потепления: от исчезновения арктического морского льда. Это изменение позволит увеличить судоходство, транспортное сообщение и промышленное развитие Сибири. Планируются масштабные горнодобывающие операции, в ходе которых в глубокой вечной мерзлоте будут пробурены огромные скважины и шахты для добычи нефти и руды. Эти действия высвободят огромное количество патогенов, которые все еще лежат там. Шахтеры будут спускаться туда и дышать вирусами. Последствия могут быть катастрофическими», — объяснил Клавери.