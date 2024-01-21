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08:26, 21 января 2024Бывший СССР

Российские военные угнали бронетехнику ВСУ

«РВ»: российские разведчики угнали БМП ВСУ под Артемовском

Фото: Stringer / Reuters

Разведчики из российской группировки «Эспаньола» угнали боевую машину пехоты (БМП) Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Артемовском. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

Уточняется, что операция была проведена несколько месяцев назад. Как отмечают военкоры, военные обнаружили в полях БМП ВСУ. Было установлено, что машина «хоть и подбитой, но вполне еще на ходу». «Спецы взяли инструменты, анализатор спектра, погнали туда и угнали БМП из-под носа врага», — говорится в сообщении.

Летом 2022 года российские военные угнали заглохший танк ВСУ с поля боя под Донецком. Как сообщил военкор ВГТРК Александр Сладков, бой длился пять часов — в ходе него четыре украинских танка и 50 пехотинцев пытались сбить резервистов из Донецкой народной республики с позиций, однако им удалось выстоять.

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      Марина Совина
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