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09:54, 21 января 2024Бывший СССР

Украина обвинила Польшу в нарушении пропускного режима

В Киеве заявили, что Польша принимает меньше машин, чем согласовано

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Киев обвинил Польшу в нарушении пропускного режима. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Украины Владимир Балин, передает РИА Новости.

Он отметил, что в случае, если польская сторона продолжит принимать на 50-60 процентов меньше грузовиков, чем было задекларировано в меморандуме, Киев обратится в «компетентные органы».

16 января министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак заявил, что польское правительство подписало соглашение с перевозчиками и договорилось остановить блокаду на трех погранпереходах с Украиной до 1 марта.

Позже в пограничной службе Украины отметили, что все контрольно-пропускные пункты (КПП) разблокированы.

«Все пункты пропуска работают, но, к сожалению, не в том режиме, который у нас задекларирован в меморандуме. Например, пункт Дорохуск должен принимать в обоих направлениях по 600 машин в сутки, была договоренность о 680, в сутки чуть больше 500 машин приняли», — отметил Балин.

Ранее румынские протестующие разблокировали один из КПП, расположенных на границе с Украиной, для проезда грузовиков.

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      Анастасия Астахова
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