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12:20, 19 января 2024Бывший СССР

Румынские протестующие разблокировали один из КПП на границе с Украиной

Госпогранслужба Украины: протестующие разблокировали КПП на румынской границе
СюжетПротесты на Украине

Фото: Andreea Alexandru / AP

Румынские протестующие разблокировали один из контрольно-пропускных пунктов (КПП), расположенных на границе с Украиной, для проезда грузовиков. Об этом заявила Госпогранслужба Украины в своем Telegram-канале.

«Блокирование движения грузовиков перед пунктом пропуска "Викову-де-Сус", что напротив украинского КПП "Красноильск", прекращено», — отметили в ведомстве.

Пограничники отметили, что в настоящее время пропуск всех транспортных средств осуществляется в обычном режиме. При этом пересечь границу с Румынией разрешается только пустым грузовым транспортным средствам.

Румынские фермеры начали акции протеста на границе с Украиной из-за импорта украинских сельскохозяйственных товаров. Властям Румынии удалось достичь соглашения с представителями крупных сельскохозяйственных организаций после шести дней протестов.

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      Александр Курбатов
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