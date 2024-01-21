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10:42, 21 января 2024Мир

Умер бывший председатель парламента КНДР

Умер бывший председатель парламента КНДР Цой Тхэ Бок

Фото: KCNA / Reuters

Умер бывший председатель Верховного народного собрания КНДР Цой Тхэ Бок, занимавший этот пост с 1998 по 2019 год. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По данным ЦТАК, лидер КНДР Ким Чен Ын почтил память бывшего председателя парламента, от его имени был возложен венок. В публикации Цой Тхэ Бока называют «солдатом революции, преданным великому вождю товарищу Ким Ир Сену и великому руководителю товарищу Ким Чен Иру».

Цой Тхэ Боку было 93 года. Пост председателя Верховного народного собрания КНДР он занимал дольше всех остальных своих предшественников.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын предложил закрепить статус «отдельного враждебного государства» за Южной Кореей. Ранее из конституции республики был убран пункт о мирном объединении Кореи.

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