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18:34, 21 января 2024Мир

В США назвали уничтоженных в зоне СВО французских наемников профессионалами

Джонсон: ВС РФ уничтожили профессиональных французских военных на Украине

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Французские наемники, уничтоженные 17 января Вооруженными силами (ВС) России в зоне специальной военной операции (СВО), были профессиональными военными. Об этом заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон на YouTube-канале Dialogue works.

Джонсон предположил, что наемники были бывшими членами французского Иностранного легиона. Он также отметил, что крупное присутствие наемников на Украине может свидетельствовать о том, что страны ЕС так пытаются обеспечить работоспособность иностранного вооружения. Украинские военные использовать его эффективно не могут.

17 января Минобороны России сообщило о нанесении удара по лагерю иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харькове. В результате атаки здание, в котором находились наемники, было полностью разрушено.

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      Илона Палей
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