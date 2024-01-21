В Израиле признали влияние США на ход операции в Газе

Депутат Кнессета Данон признал давление на Израиль со стороны США

Депутат Кнессета от израильской правящей партии «Ликуд» Дани Данон признал, что США оказывают давление на Израиль, из-за чего ход военной операции в Секторе Газа был изменен. Об этом он заявил в интервью Politico.

По словам Данона, именно влияние США привело к освобождению некоторых заложников в декабре 2023 года.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника в США сообщил, что американская сторона оказывает давление на Тель-Авив, требуя начать «более хирургически точную фазу боевых действий».

Также сообщалось, что в разговоре с президентом США Джо Байденом израильский лидер Биньямин Нетаньяху отверг идею государства для палестинцев из-за гарантий безопасности для Израиля. Отмечается, что заявление было выпущено после того, как Байден заявил об «уверенности» в создании палестинского государства, которую в него вселил разговор с Нетаньяху.