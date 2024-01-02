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00:16, 2 января 2024Мир

В США рассказали о давлении на Израиль

CNN: в США считают, что Израиль начал снижать интенсивность операции в Газе

Фото: Xin Huashefa / Global Look Press

В Вашингтоне считают, что решение Израиля сократить численность своих военных в секторе Газа говорит о постепенном снижении интенсивности операции в анклаве. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника в США.

Как уточнил источник, американская сторона оказывает давление на Израиль, чтобы он начал «более хирургически точную фазу боевых действий».

В Вашингтоне будут рассматривать следующие несколько недель как критический период, указал источник. Он должен показать, насколько Израиль готов перейти к менее интенсивному этапу преследования членов палестинского движения ХАМАС в Газе.

Ранее глава США Джо Байден заявил, что повлиять на палестинское движение ХАМАС возможно только с помощью давления.

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      Марина Совина
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