Байден назвал единственный способ повлиять на ХАМАС

Байден: повлиять на ХАМАС можно только с помощью давления

Глава США Джо Байден заявил, что повлиять на палестинское движение ХАМАС возможно только с помощью давления. Его слова передает ТАСС.

Президент также усомнился в способности палестинской стороны выполнять условия сделки с Израилем. «Я не доверяю ХАМАС ни в чем», — подчеркнул он.

Израиль и ХАМАС договорились о четырехдневном гуманитарном перемирии. Оно вступило в силу 24 ноября в 7 часов утра (8:00 по московскому времени). Однако после завершения временного перемирия Израиль продолжит наземную операцию в секторе Газа. Еврейское государство не намерено останавливаться, пока потенциал палестинского движения не будет уничтожен.