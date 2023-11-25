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00:12, 25 ноября 2023Мир

Байден назвал единственный способ повлиять на ХАМАС

Байден: повлиять на ХАМАС можно только с помощью давления
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Brittany Hosea-Small / Reuters

Глава США Джо Байден заявил, что повлиять на палестинское движение ХАМАС возможно только с помощью давления. Его слова передает ТАСС.

Президент также усомнился в способности палестинской стороны выполнять условия сделки с Израилем. «Я не доверяю ХАМАС ни в чем», — подчеркнул он.

Израиль и ХАМАС договорились о четырехдневном гуманитарном перемирии. Оно вступило в силу 24 ноября в 7 часов утра (8:00 по московскому времени). Однако после завершения временного перемирия Израиль продолжит наземную операцию в секторе Газа. Еврейское государство не намерено останавливаться, пока потенциал палестинского движения не будет уничтожен.

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      Марина Совина
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