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16:18, 21 января 2024Мир

В Израиле утвердили план заморозки финансовых средств сектора Газа

Власти Израиля заявили об утверждении плана заморозки финсредств сектора Газа

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Военно-политический кабинет Израиля утвердил план заморозки палестинских финансовых средств, предназначенных для сектора Газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

Кабинет министров распорядился остановить денежные переводы Палестинской национальной администрации (ПНА), предназначенные для сектора Газа. Средства останутся у третьей страны. В ведомстве отметили, что США и Норвегия приняли их решение.

По данным агентства Reuters, хранение финсредств на себя возьмет Норвегия.

Ранее в США сообщили о том, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила треть сил радикального палестинского движения ХАМАС.

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