В США сообщили об уничтожении трети сил ХАМАС армией Израиля

WSJ: по оценкам спецслужб, ЦАХАЛ удалось уничтожить лишь треть сил ХАМАС

В США сообщили о том, что Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) удалось уничтожить треть сил радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

По оценкам спецслужб, у ХАМАС достаточное количество боеприпасов, чтобы наносить удары по Израилю и израильским силам в секторе Газа еще на протяжении нескольких месяцев. Помимо этого, движение стремится к восстановлению своих полицейских сил в некоторых частях Газы.

Отмечается, что уничтоженные 20-30 процентов сил ХАМАС не соответствуют целям ЦАХАЛ. Известно, что среди солдат группировки от 10,5 тысячи до 11,7 тысячи человек получили ранения, а 9 тысяч не вернутся с поля боя. Среди военнослужащих ЦАХАЛ, по официальным данным, не выжили 190 человек, еще 1,2 тысячи были ранены.

Ранее представители ХАМАС заявили о стремлении к новой сделке по обмену пленными и заключенными.