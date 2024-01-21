Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:38, 21 января 2024Мир

В США сообщили об уничтожении трети сил ХАМАС армией Израиля

WSJ: по оценкам спецслужб, ЦАХАЛ удалось уничтожить лишь треть сил ХАМАС
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Israel Defense Forces / Reuters

В США сообщили о том, что Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) удалось уничтожить треть сил радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

По оценкам спецслужб, у ХАМАС достаточное количество боеприпасов, чтобы наносить удары по Израилю и израильским силам в секторе Газа еще на протяжении нескольких месяцев. Помимо этого, движение стремится к восстановлению своих полицейских сил в некоторых частях Газы.

Отмечается, что уничтоженные 20-30 процентов сил ХАМАС не соответствуют целям ЦАХАЛ. Известно, что среди солдат группировки от 10,5 тысячи до 11,7 тысячи человек получили ранения, а 9 тысяч не вернутся с поля боя. Среди военнослужащих ЦАХАЛ, по официальным данным, не выжили 190 человек, еще 1,2 тысячи были ранены.

Ранее представители ХАМАС заявили о стремлении к новой сделке по обмену пленными и заключенными.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Астахова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Разбился направлявшийся в Москву пассажирский самолет

      Стали известны подробности о разбившемся в Афганистане самолете

      Кота Твикса выбросила на мороз знавшая о его перевозке проводница

      Звезда Comedy Club покинул Россию после бойкота на телевидении

      Стало известно число россиян на борту разбившегося в Афганистане самолета

      Умер бывший председатель парламента КНДР

      В США сообщили об уничтожении трети сил ХАМАС армией Израиля

      Овечкин продлил безголевую серию

      Питбуль заставил жителей дома прятаться от него

      Фон дер Ляйен раскритиковали за предложение о новой финансовой помощи Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше