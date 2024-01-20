В ХАМАС высказались об обмене пленными

В ХАМАС заявили, что стремятся к новой сделке по обмену пленными и заключенными

Представители радикального палестинского движения ХАМАС заявили о стремлении к новой сделке по обмену пленными и заключенными. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзука.

В разговоре с агентством собеседник указал на отсутствие желания удерживать военнопленных. ХАМАС рассчитывает заключить с Израилем сделку, «оправдывающую надежды палестинского народа», сказал он. В конечном итоге это случится, убежден Марзук.

Накануне, 19 января, представители ХАМАС обсудили с заместителем руководителя МИД РФ Михаилом Богдановым возможности прекращения огня в секторе Газа. По данным российского ведомства, отдельно поднималась тема освобождения захваченных граждан, среди которых есть россияне. Представители палестинского движения озвучили свою позицию по удерживаемым пленникам.

Ранее стало известно, что арабские страны вскоре разработают и представят план по решению конфликта Палестины и Израиля. По словам неназванного источника Financial Times (FT), таким образом они рассчитывают предотвратить разрастание конфликта на Ближнем Востоке.