Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:24, 19 января 2024Мир

ХАМАС обсудило прекращение огня в Газе с российским МИД

Делегация ХАМАС обсудила с замглавы МИД России Богдановым ситуацию в Газе

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Делегация радикального палестинского движения ХАМАС во главе с руководителем бюро международных связей Мусой Абу Марзуком обсудила с замглавы МИД России Михаилом Богдановым пути достижения прекращения огня в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС.

«В ходе проведенных политических консультаций обсуждались пути достижения прекращения огня в секторе Газа, с тем чтобы остановить агрессию против палестинского народа», — говорится в заявлении движения, опубликованном в Telegram-канале.

ХАМАС отметило, что в ходе переговоров стороны «прояснили позицию палестинского движения» в отношении пленников, удерживаемых ими. Кроме того, представители ХАМАС подчеркнули, что «высоко оценивают дипломатические усилия России, а также официальную и народную российскую гуманитарную помощь, предоставляемую палестинскому народу в секторе Газа».

Ранее стало известно о планах арабских стран предоставить стратегию по нормализации отношений с Израилем в ответ на создание палестинского государства. Как утверждает издание Financial Times, они работают над инициативой по обеспечению прекращения огня и освобождению заложников в Газе.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Балацкая
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Взорвавшую военкора Дарью Трепову требуют посадить на 28 лет. Организаторами теракта считают спецслужбы Украины

      Сложности с глобальными цепочками поставок назвали новой нормой

      Названа соперница 16-летней россиянки по четвертому кругу Australian Open

      Названа заимствованная у России стратегия ВСУ

      Литва, Латвия и Эстония создадут линию обороны на границе с Россией

      Стилистка раскрыла россиянкам способы сберечь укладку под шапкой

      Трое человек пострадали в результате стрельбы в Германии

      Минобороны опубликовало первую после взятия Веселого в ДНР карту спецоперации

      В США обеспокоились блокировкой помощи Украине в случае переизбрания Трампа

      В России оценили риски исчезновения бюджетных вин из Италии и Франции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше