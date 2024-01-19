ХАМАС обсудило прекращение огня в Газе с российским МИД

Делегация ХАМАС обсудила с замглавы МИД России Богдановым ситуацию в Газе

Делегация радикального палестинского движения ХАМАС во главе с руководителем бюро международных связей Мусой Абу Марзуком обсудила с замглавы МИД России Михаилом Богдановым пути достижения прекращения огня в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС.

«В ходе проведенных политических консультаций обсуждались пути достижения прекращения огня в секторе Газа, с тем чтобы остановить агрессию против палестинского народа», — говорится в заявлении движения, опубликованном в Telegram-канале.

ХАМАС отметило, что в ходе переговоров стороны «прояснили позицию палестинского движения» в отношении пленников, удерживаемых ими. Кроме того, представители ХАМАС подчеркнули, что «высоко оценивают дипломатические усилия России, а также официальную и народную российскую гуманитарную помощь, предоставляемую палестинскому народу в секторе Газа».

Ранее стало известно о планах арабских стран предоставить стратегию по нормализации отношений с Израилем в ответ на создание палестинского государства. Как утверждает издание Financial Times, они работают над инициативой по обеспечению прекращения огня и освобождению заложников в Газе.