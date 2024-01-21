Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:02, 21 января 2024Мир

В конгрессе США призвали сформулировать развязку конфликта на Украине

Спикер Джонсон призвал Байдена сформулировать развязку конфликта на Украине

Фото: Leah Millis / Reuters

Республиканцы в Конгрессе хотят получить от администрации Байдена четкую формулировку того, чем закончится конфликт между Россией и Украиной. Об этом в интервью Fox News заявил спикер Палаты представителей США Майк Джонсон.

Он указал, что Белый дом должен дать ответы на критически важные для американцев вопросы об Украине. «Мы должны знать стратегию, знать, как Украине выйти из этого конфликта», — сказал политик. Пока что, добавил он, Вашингтон требует у Конгресса миллиарды долларов, но до сил пор «не предоставил Украине достаточно помощи», включая запрошенные вооружения.

12 января конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что Майк Джонсон согласен с тем, что США не должны оказывать никакой помощи Украине. По ее словам, во время закрытой встречи с Джонсоном обсуждались условия, на которых республиканцы будут готовы пойти на бюджетное соглашение с демократами. Как рассказала Тейлор Грин, речь шла в том числе и про полный отказ от выделения помощи Украине и про усиление охраны границы с Мексикой. Джонсон был согласен со всем, что прозвучало на встрече, уверяет конгрессвумен.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В порту Усть-Луги загорелся газовый терминал. ЧП произошло спустя три дня после атаки дрона ВСУ на Ленинградскую область

      Непобежденный российский боец выиграл восьмой подряд поединок в UFC

      Западу предрекли многомиллиардные потери при конфискации резервов ЦБ

      В конгрессе США призвали сформулировать развязку конфликта на Украине

      «Болезнь протекала странно и нетипично». Раскрыты подробности смерти и похорон Владимира Ленина

      Российские военные угнали бронетехнику ВСУ

      В МИД России прокомментировали крупнейшие учения НАТО

      МИД назвал причину удержания российских моряков в порту Мапуту

      Журналист заявил об использовании Зеленским СВО для избавления от соперников

      Стало известно об улучшении позиций российской армии на артемовском направлении

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше