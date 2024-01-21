В конгрессе США призвали сформулировать развязку конфликта на Украине

Спикер Джонсон призвал Байдена сформулировать развязку конфликта на Украине

Республиканцы в Конгрессе хотят получить от администрации Байдена четкую формулировку того, чем закончится конфликт между Россией и Украиной. Об этом в интервью Fox News заявил спикер Палаты представителей США Майк Джонсон.

Он указал, что Белый дом должен дать ответы на критически важные для американцев вопросы об Украине. «Мы должны знать стратегию, знать, как Украине выйти из этого конфликта», — сказал политик. Пока что, добавил он, Вашингтон требует у Конгресса миллиарды долларов, но до сил пор «не предоставил Украине достаточно помощи», включая запрошенные вооружения.

12 января конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что Майк Джонсон согласен с тем, что США не должны оказывать никакой помощи Украине. По ее словам, во время закрытой встречи с Джонсоном обсуждались условия, на которых республиканцы будут готовы пойти на бюджетное соглашение с демократами. Как рассказала Тейлор Грин, речь шла в том числе и про полный отказ от выделения помощи Украине и про усиление охраны границы с Мексикой. Джонсон был согласен со всем, что прозвучало на встрече, уверяет конгрессвумен.