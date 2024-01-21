В Национальной галерее Абхазии сгорело более четырех тысяч картин

В результате пожара в Национальной галерее в Сухуме сгорели тысячи картин

Более четырех тысяч картин сгорели в результате пожара в Сухуме в здании Центрального выставочного зала, где расположена Национальная картинная галерея Абхазии. Об этом сообщает «Апсныпресс» в воскресенье, 21 января.

Пожар начался около четырех утра. В его тушении участвовало более десяти пожарных расчетов. Уже к семи утра пожар удалось локализовать, пожарные при этом сумели не допустить распространения огня на близлежащие здания, в том числе Абхазский и Русский театры.

Огонь уничтожил почти весь государственный картинный фонд Абхазии. «Мы практически потеряли весь фонд, который располагался в этом здании. Это серьезные потери для нашей культуры», — сообщил РИА Новости вице-президент республики Бадра Гунба.

Исполняющая обязанности министра культуры Динара Смыр при этом заявила, что в пожаре погибли до 300 работ Александра Чачба-Шервашидзе. Она назвала произошедшее «ничем не восполнимой утратой для национальной культуры Абхазии».