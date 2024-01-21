В нескольких российских регионах выросла заболеваемость туберкулезом

В Минздраве рассказали о росте заболеваемости туберкулезом в России

В нескольких российских регионах зафиксировали рост заболеваемости туберкулезом. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Говорит Москва» главный фтизиатр Минздрава Ирина Васильева.

Неблагоприятную эпидобстановку зафиксировали в Сибири, части Приволжья, на Урале и Дальнем Востоке, а также в центральной части страны. По словам медика, тенденция связана коронавирусом — в период пандемии необходимые профилактические меры не проводились должным образом.

Васильева отметила, что пока выросшие цифры некритичные, однако являются «нехорошим знаком».

Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко предрек рост заболеваемости коронавирусом и гриппом.

