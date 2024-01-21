Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:54, 21 января 2024Россия

В нескольких российских регионах выросла заболеваемость туберкулезом

В Минздраве рассказали о росте заболеваемости туберкулезом в России

Фото: Song_about_summer / Shutterstock / Fotodom

В нескольких российских регионах зафиксировали рост заболеваемости туберкулезом. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Говорит Москва» главный фтизиатр Минздрава Ирина Васильева.

Неблагоприятную эпидобстановку зафиксировали в Сибири, части Приволжья, на Урале и Дальнем Востоке, а также в центральной части страны. По словам медика, тенденция связана коронавирусом — в период пандемии необходимые профилактические меры не проводились должным образом.

Васильева отметила, что пока выросшие цифры некритичные, однако являются «нехорошим знаком».

Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко предрек рост заболеваемости коронавирусом и гриппом.

Что думаешь? Оцени!
      Илона Палей
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Афганистане разбился российский самолет. У него отказали сразу два двигателя

      Российские военные взяли под контроль село Крахмальное в Харьковской области

      В Крыму призвали Германию вернуть похищенные в годы войны ценности

      Дело возбудили после крушения самолета в Афганистане с россиянами на борту

      В нескольких российских регионах выросла заболеваемость туберкулезом

      В Донецке жертвами украинского обстрела стали 12 человек

      В Великобритании предрекли ВСУ потерю важного плацдарма

      Раскрыты последние сообщения пилотов разбившегося в Афганистане самолета

      В Национальной галерее Абхазии сгорело более четырех тысяч картин

      Появилось видео с предположительного места крушения самолета в Афганистане

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше