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20:42, 21 января 2024Среда обитания

В школах Севастополя объявили понедельник выходным днем

Развожаев объявил 22 января выходным днем для школьников в Севастополе

Фото: Aleksey Ivanov / TV Zvezda / Globallookpress.com

В Севастополе из-за проблем с водоснабжением понедельник, 22 января, объявлен выходным днем для школьников, учеников колледжей и учащихся в учреждениях допобразоваия. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

«В школах, колледжах и учреждениях дополнительного образования (в том числе в спортивных секциях) завтра объявлен выходной. При этом для тех родителей, кому не с кем оставить детей, будут в школах организованы дежурные группы. Детские сады и больницы продолжают работу в штатном режиме», — написал глава города.

По его словам, гидроузлы полностью не позволил заполнить тот факт, что вода в городе продолжает идти очень грязная. Для ее фильтрации требуется больше времени, из-за чего временно приходится приостанавливать подачу воды.

Из-за сильных осадков в пятницу, 19 января, в Севастополе оказались подтоплены десятки домов и участков. В городе остановили гидроузлы из-за селевых вод, которые хлынули в водозаборы. На фоне этого власти ввели временный график подачи воды и организовали ее подвоз населению.

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      Анастасия Шейкина
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