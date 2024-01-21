В США предрекли «полный коллапс» на Украине в финале конфликта с Россией

Экс-морпех Берлетик: на Украине наступит «полный коллапс», РФ достигнет целей

Конфликт Москвы и Киева завершится на условиях России — это произойдет тогда, когда на Украине «наступит полный коллапс». Таким мнением поделился бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик в своем YouTube-канале The New Atlas.

«Все это [потери Украины] будет продолжаться по всей линии соприкосновения, пока ВСУ не потерпят крах на некоторых участках фронта, а затем не наступит полный коллапс. Это позволит России достичь поставленных целей спецоперации. (…) Конфликт закончится на условиях России», — считает Берлетик.

По его словам, Запад не может восполнить потери Украины, у которой есть снарядный голод и нехватка живой силы. Помимо этого, союзники Киева не способны производить столько оружия, сколько это делает Россия, уверен он.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на сотрудников разведывательных служб США и западных чиновников сообщил, что, по их мнению, конфликт на Украине может продлиться еще от двух до пяти лет.