Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:31, 21 января 2024Интернет и СМИ

В США предрекли «полный коллапс» на Украине в финале конфликта с Россией

Экс-морпех Берлетик: на Украине наступит «полный коллапс», РФ достигнет целей

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Конфликт Москвы и Киева завершится на условиях России — это произойдет тогда, когда на Украине «наступит полный коллапс». Таким мнением поделился бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик в своем YouTube-канале The New Atlas.

«Все это [потери Украины] будет продолжаться по всей линии соприкосновения, пока ВСУ не потерпят крах на некоторых участках фронта, а затем не наступит полный коллапс. Это позволит России достичь поставленных целей спецоперации. (…) Конфликт закончится на условиях России», — считает Берлетик.

По его словам, Запад не может восполнить потери Украины, у которой есть снарядный голод и нехватка живой силы. Помимо этого, союзники Киева не способны производить столько оружия, сколько это делает Россия, уверен он.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на сотрудников разведывательных служб США и западных чиновников сообщил, что, по их мнению, конфликт на Украине может продлиться еще от двух до пяти лет.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Афганистане разбился российский самолет. У него отказали сразу два двигателя

      Бегун умер после участия в марафоне

      Упавший в Афганистане российский самолет выполнял медицинский рейс

      В США предрекли «полный коллапс» на Украине в финале конфликта с Россией

      Украинская модель прикрыла интимные места шевронами с национальной символикой

      В России высказались о возможных потерях Запада при конфискации активов Москвы

      Группу для расследования направили на место крушения самолета в Афганистане

      Опубликован список погибших в авиакатастрофе в Афганистане

      Раскрыта причина задержания двух рэперов во время концерта в клубе в Петербурге

      16-летняя российская теннисистка вылетела с Australian Open

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше