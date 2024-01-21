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20:53, 21 января 2024Мир

Во Франции десятки тысяч человек вышли на митинги против закона о миграции

Во Франции на акции против нового закона о миграции вышли 75 тысяч человек

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Во Франции десятки тысяч человек приняли участие в акциях протеста против нового закона, ужесточающего правила миграции. Митинги прошли в воскресенье, 21 января. Об этом сообщает местная радиостанция Franceinfo.

При этом данные по числу демонстрантов расходятся. По информации МВД, в мероприятиях приняли участие 75 тысяч человек, в то время как профсоюзы, выступающие соорганизаторами манифестаций, заявляют о 150 тысячах граждан. Всего во французских городах прошли около 160 акций.

19 декабря 2023 года Национальное собрание Франции приняло закон об упорядочении миграции и улучшении интеграции иностранцев.

Ранее сообщалось, что французские власти потратили деньги, выделенные Британией на предотвращение пересечения мигрантами Ла-Манша, на оборудование для наблюдения, пылесосы и зарядные устройства для автомобилей.

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