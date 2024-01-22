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13:36, 22 января 2024Забота о себе

Анна Михалкова рассказала об отношении к съемкам в постельных сценах

Актриса Анна Михалкова заявила, что с возрастом ей стало легче раздеться в кадре
Анна Михалкова

Анна Михалкова. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Популярная российская актриса Анна Михалкова рассказала, как с возрастом изменилось ее отношение к съемкам в постельных сценах. Ее слова приводит издание Starhit со ссылкой на шоу «Кино в деталях».

Звезда нового фильма Анны Меликян «Чувства Анны» призналась, что с годами ей стало гораздо легче решиться на то, чтобы раздеться в кадре. «По поводу обнаженных сцен — надо было, конечно, дожить до почти 50 лет, чтобы наконец-то на это решиться. Но я поняла, дальше, видимо, будет хуже!» — отметила она. Актриса добавила, что к подобному решению она пришла, когда осознала, что ее профессия «подразумевает какие-то истории про интимную жизнь людей».

При этом, по словам Михалковой, ей никогда не поступало предложений сняться в постельных сценах, которые показались бы ей действительно неуместными и неприемлемыми. Она подчеркнула, что не готова переступить через свои моральные убеждения и обнажиться больше, чем требуется по сюжету, даже ради большого и важного проекта.

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Ранее координатор интимных сцен в кино Элль Макэлпайн рассказала о работе над сериалом «Бедные-несчастные» и раскрыла, какой совет она дала исполнительнице главной роли Эмме Стоун после съемок в многочисленных постельных сценах. Она заявила, что советовала актрисе в конце дня принимать холодный душ, чтобы избавиться от этого чувства.

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      Наталья Обрядина
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