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21:11, 20 декабря 2023Забота о себе

Эксперт по постельным сценам в кино раскрыла данный Эмме Стоун интимный совет

Фото: Hannah McKay / Reuters

Координатор интимных сцен в кино Элль Макэлпайн рассказала о работе над сериалом «Бедные-несчастные» и раскрыла, какой совет она дала исполнительнице главной роли Эмме Стоун после съемок в многочисленных постельных сценах. Слова эксперта цитирует Vanity Fair.

Макэлпайн отметила, что на съемочной площадке «Бедных-несчастных» она занималась постановкой постельных сцен, а также заботилась о том, чтобы актеры не нервничали и чувствовали себя безопасно и комфортно. По словам Макэлпайн, первоначально планировалось, что она будет консультировать только партнеров Эммы Стоун по съемкам, но постепенно она сблизилась и с главной звездой сериала.

Специалистка указала, что ежедневные съемки в постельных сценах влияют на эмоциональное состояние актеров и иногда им требуется забота. «Тело — невероятно умный механизм, но иногда оно не понимает, что является фантазией, а что нет. Так что иногда, когда актеры заканчивают съемку в постельной сцене, появляется ощущение уязвимости», — говорит Макэлпайн. Она добавила, что советовала Стоун в конце дня принимать холодный душ, чтобы избавиться от этого чувства.

Кроме того Макэлпайн рассказала, что во время съемок они часто обсуждали, как кинематограф показывает женский оргазм. По ее словам, чаще всего, чтобы показать удовольствие, женщина лежит и выгибает спину, что выглядит банально и нереалистично. В «Бедных-несчастных» тема женского наслаждения является ключевой и выглядит свежо, утверждает эксперт.

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      Екатерина Улитина
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