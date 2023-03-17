Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
20:38, 17 марта 2023Забота о себе

Звезда «Сонной Лощины» объяснила свое нежелание сниматься в постельных сценах

Звезда «Сонной Лощины» Кристина Риччи объяснила, что стесняется сниматься обнаженной
Кристина Риччи

Кристина Риччи. Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Звезда фильмов «Сонная Лощина» и «Семейка Адамс» Кристина Риччи объяснила, почему не снимается обнаженной. Слова актрисы о нежелании сниматься в постельных сценах приводит издание Woman and Home со ссылкой на подкаст The View.

Риччи отметила, что положение женщин в Голливуде за последние годы изменилось. «Мы, зрелые дамы, все время говорим, что нам пришлось пережить. Удивительно, что молодым актрисам не приходится сталкиваться с тем же», — сказала она.

По словам Риччи, сейчас артистка может заявить, что не желает или стесняется сниматься в откровенном эпизоде, и ей никто не возразит. Раньше этого делать не разрешалось.

На меня однажды даже хотели подать в суд из-за того, что я не согласилась играть постельную сцену, как это было прописано в сценарии

Кристина Риччиактриса
Материалы по теме:
Деспотичный отец, крах карьеры и попытка суицида. Как живет оставшийся на Рождество «один дома» Маколей Калкин?
Деспотичный отец, крах карьеры и попытка суицида.Как живет оставшийся на Рождество «один дома» Маколей Калкин?
25 декабря 2022
Попытка суицида, психлечебница и развод-катастрофа. Как живет и справляется с любовными неудачами Дрю Бэрримор?
Попытка суицида, психлечебница и развод-катастрофа.Как живет и справляется с любовными неудачами Дрю Бэрримор?
22 января 2023
Каннибализм, абьюз и крах карьеры. Актер Арми Хаммер наконец прервал молчание и прокомментировал обвинения в свой адрес
Каннибализм, абьюз и крах карьеры.Актер Арми Хаммер наконец прервал молчание и прокомментировал обвинения в свой адрес
12 февраля 2023

Актриса добавила, что съемки в обнаженном виде смущают ее. К тому же ей всегда было некомфортно из-за того, что другим людям некомфортно смотреть на нее голую на площадке. «Мне не нравятся откровенные сцены. И хорошо, что я в них теперь не снимаюсь», — добавила 43-летняя звезда Голливуда.

Ранее стало известно, что Кристина Риччи продала коллекцию дизайнерских сумок ради оплаты развода с первым мужем. Тогда она рассказала, что развод стал для нее потрясением.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Вера Владзиевская
Обсудить
Последние новости
Кремль назвал ничтожным решение МУС об ордере на «арест» Путина
Россиянин предстанет перед судом за поджог архива УФСИН
Названа стоимость флагманов Xiaomi 13 в России
Россиянин отрезал соседу левую ногу из-за недожаренного шашлыка
Обвиненный в домогательствах комик продал дом в убыток
Россиянина осудят за нападение с мачете на друзей после вопроса о причине грусти
В России дополнительно проиндексируют социальные пенсии
Эрдоган и Столтенберг обсудили расширение НАТО
Названы лучшие четырехзвездочные отели Турции по соотношению цены и качества
Телеведущий нашел зарабатывающего на продаже эротического контента двойника
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.