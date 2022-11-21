Звезда «Семейки Аддамс» продала коллекцию дизайнерских сумок ради оплаты развода

Актриса Кристина Риччи заявила, что продала коллекцию сумок ради оплаты развода с мужем

Американская актриса Кристина Риччи продала коллекцию дизайнерских сумок ради оплаты развода с мужем Джеймсом Хеердегеном. Об этом она рассказала в интервью изданию The Times.

42-летняя звезда, известная ролями в таких фильмах, как «Сонная лощина», «Семейка Аддамс», «Пенелопа», «Нью-Йорк, я люблю тебя», заявила, что ей дорого обошелся разрыв с супругом. «Некоторые жизненные потрясения сопровождаются денежными тратами, судебными разбирательствами, решением вопросов опеки, борьбой за запретительные приказы», — отметила артистка.

Так, она указала, что ей пришлось продать дизайнерские вещи, которые она собирала, чтобы оплатить издержки во время бракоразводного процесса. «Какое-то время у меня была неплохая коллекция сумок Chanel, но я продала много вещей», — пояснила Риччи.

В январе 2021 года американская актриса Кристина Риччи, звезда фильма «Баффало 66», обвинила мужа Джеймса Хеердегена в избиениях в период локдауна. В судебном заявлении Риччи поведала, что муж бил ее, плевал в нее и «хрюкал ей в лицо». В качестве доказательств она предоставила снимки своих рук с многочисленными синяками. Также Хеердеген якобы швырнул в нее кофе и стул, их шестилетний сын стал свидетелем конфликта.

