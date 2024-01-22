Блогер порылся в мусорном баке и удивился ценной находке

Блогер Дэрик, более известный в соцсетях по никнейму @abandonedexplosquad, порылся в мусорном баке и удивился ценной находке. Соответствующая публикация появилась на его странице в TikTok.

В размещенном видео мужчина показал на камеру старый черный чемодан. На размещенных кадрах видно, что изделие покрыто пылью и при этом украшено наклейками. Чтобы оценить его ценность, инфлюэнсер зашел на платформу онлайн-продаж Ebay. «Хотите верьте, хотите нет, этот уродливый старый чемодан на самом деле стоит 3 тысячи фунтов стерлингов (около 339 тысяч рублей). Он сделан из настоящей кожи аллигатора», — воскликнул Дэрик.

Подписчики поздравили блогера в комментариях под роликом, который набрал 66 тысяч лайков. «Думаю, тот, кто выбрасывал мусор, не знал его ценности», «Ваш чемодан может быть еще дороже, потому что он выглядит винтажным», «Нынче изделия из кожи аллигатора достать очень трудно», — высказывались они.

Ранее девушка (имя и фамилия неизвестны) купила сумку в секонд-хенде и удивилась ее содержимому. В размещенном видеоролике пользовательница сети с никнеймом @godsjunk рассказала, что решила последовать рекомендации друзей и стала тщательно проверять вещи, приобретенные в комиссионных магазинах. Затем она показала на камеру черный клатч.

