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15:22, 22 января 2024Мир

Болгария сообщила о сроках начала разминирования Черного моря

Минобороны Болгарии: противоминная группа в Черном море начнет работу в апреле

Фото: Cover Images / Globallookpress.com

Совместная группа Турции, Румынии и Болгарии по разминированию Черного моря начнет работу в апреле или мае. Об этом заявил начальник генерального штаба Вооруженных сил Болгарии адмирал Эмил Ефтимов, сообщает ТАСС.

Ефтимов и министр обороны Болгарии Тодор Тагарев прокомментировали ход создания военно-морской группировки для участия в разминировании.

«Чтобы группа начала реальную работу, Турция должна ратифицировать ранее подписанное соглашение», — подчеркнул Ефтимов. При этом он исключил проблемы непосредственно в ходе операций, так как страны уже проводили совместные военно-морские учения.

Тагарев добавил, что противоминная группа будет открыта для партнеров по НАТО. Однако непосредственное участие кораблей других стран в операции не предусмотривается, так как группа будет действовать в рамках Конвенции Монтрё о проливах.

Ранее министерство обороны Турции сообщило, что Турция, Румыния и Болгария договорились о создании группы по разминированию Черного моря. В деятельности группы будут участвовать только Военно-морские силы (ВМС) трех стран, подписавших соответствующий меморандум.

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      Юрий Леонов
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