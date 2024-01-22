Бойцов соратника Кадырова заподозрили в нападении на блокпост в Мелитополе

Военкор Котенок заподозрил чеченских бойцов в нападении на блокпост в Мелитополе

Военный корреспондент Юрий Котенок заподозрил бойцов чеченского батальона «Восток-Ахмат» в нападении на военных на блокпосту в Мелитополе. Видеоролик с предполагаемым инцидентом он опубликовал в своем Telegram-канале.

Как указывает военкор, ролик был снят в зоне спецоперации. Он предположил, что в стычке участвовал командир батальона «Восток-Ахмат» Ваха Хамбулатов, которого глава Чечни Рамзан Кадыров не раз называл своим соратником.

На распространенной Котенком видеозаписи видно, как военные на блокпосту остановили Mercedes и попросили показать боевое распоряжение. На документе, как утверждал на ролике проверяющий, отсутствовала какая-либо дата — это значило, что он недействительный. Мужчина поинтересовался, до какого числа действуют документы, чеченские военные заявили, что «бессрочно». «Бессрочные считаются недействительными», — пояснил проверяющий.

Затем на кадрах видно, как чеченские военные вышли из машины, зарядили предмет, похожий на пистолет, и направили его в сторону проверяющего. После этого послышались характерные для избиения звуки, автор видео упал и из его рук выпал телефон.

«Это именно те защитники, которым доверено защищать людей русского мира? Это правда так? Или мы что-то упустили в происходящем?» — посетовал военкор Котенок в своем посте.

Российский военнослужащий Егор Гузенко, ведущий Telegram-канала «Тринадцатый», призвал отомстить за подобное поведение чеченских бойцов.

Официальных комментариев по данному видео не было.

Ранее Кадыров рассказал о вылете новой группы добровольцев из Грозного в зону боевых действий на Украине.