Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев на СВО

Кадыров сообщил о вылете новой группы добровольцев из Грозного в зону СВО

Новая группа добровольцев вылетела из Грозного в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

По его словам, добровольцы прибыли в Грозный из разных уголков России, а с начала проведения спецоперации из Чечни в зону СВО отправились 36 тысяч человек. Из них через Российский университет спецназа прошли более 15,5 тысячи добровольцев, они прошли боевую подготовку.

Ранее Рамзан Кадыров сообщил, что личный состав батальона «Запад-АХМАТ» и оперативный отряд «Ямала» из Белгорода провели успешную боевую операцию в районе населенного пункта Уды Харьковской области.