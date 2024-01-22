Бреющие лобок люди поделились способами избежать раздражения кожи

Люди, бреющие лобок регулярно, рассказали о способах избежать зуда и раздражения кожи. Своими гигиеническими приемами они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Многие признались, что после долгих лет регулярного бритья кожа привыкла к воздействию бритвы и перестала реагировать на процедуру раздражением.

Я просто брилась, пока не перестало зудеть, но помню, что было очень неприятно LaRaspberries пользовательница Reddit

Другие напомнили о важности использования средств до и после бритья.

Всегда увлажняйте кожу после бритья. Никогда не брейтесь без специального крема или мыла, и делайте это только острой бритвой MetalZomboid пользователь Reddit

Немало пользователей порекомендовали вовсе отказаться от бритья и перейти на тримминг.

Пока я брилась, у меня были миллионы вросших волос, даже если я использовала отшелушивающие средства или средства с кислотами. Когда я перешла на стрижку триммером, моя кожа стала бесконечно счастливее. Все еще борюсь со вросшими волосками, но кожа больше не похожа на минное поле Venvut пользовательница Reddit

Ранее женщины и мужчины, партнеры которых удивляли их необычными словами после секса, вспомнили самые запомнившиеся из них. Одна пользовательница рассказала, что книга, которую ее партнер нашел у постели, вызвала у него неожиданные для нее откровения о тюремном заключении.