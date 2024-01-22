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02:15, 22 января 2024Забота о себе

Бреющие лобок люди поделились способами избежать раздражения кожи

Фото: Helen Barth / Unsplash

Люди, бреющие лобок регулярно, рассказали о способах избежать зуда и раздражения кожи. Своими гигиеническими приемами они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Многие признались, что после долгих лет регулярного бритья кожа привыкла к воздействию бритвы и перестала реагировать на процедуру раздражением.

Я просто брилась, пока не перестало зудеть, но помню, что было очень неприятно

LaRaspberriesпользовательница Reddit

Другие напомнили о важности использования средств до и после бритья.

Всегда увлажняйте кожу после бритья. Никогда не брейтесь без специального крема или мыла, и делайте это только острой бритвой

MetalZomboidпользователь Reddit
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Venvutпользовательница Reddit

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      Александра Лисица
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