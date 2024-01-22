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01:12, 22 января 2024Россия

Число госпитализированных с отравлением угарным газом в Каспийске увеличилось

В Каспийске девять человек госпитализировали с отравлением угарным газом

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Число госпитализированных с отравлением угарным газом в доме в дагестанском Каспийске увеличилось до девяти. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации города.

Уточняется, что всем пострадавшим своевременно оказана вся необходимая медицинская помощь, проводятся консультации с республиканскими клиниками.

Ранее, как сообщало агентство РИА Новости, в частном жилом доме в садовом товариществе «Заря-2» в Каспийске семь человек отправились угарным газом. Пострадавшие были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

20 января в Махачкале три женщины отравились угарным газом, им оказана медицинская помощь. Прокуроры начали проверку по факту отравления людей. В ходе надзорного мероприятия они дадут оценку соблюдения требований законодательства при эксплуатации газового оборудования.

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      Юлия Мискевич
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