Число курящих табак россиян снизилось

«Ведомости»: доля курящих табак россиян снизилась до 18,7%

Доля употребляющих табак россиян за пять лет снизилась с 24,2 процента в 2019 году до 18,7 процента в прошлом 2023 году. Об этом пишут «Ведомости».

Уточняется, что в 2022 году этот показатель составлял 19,2 процента взрослого населения. Такую оценку представили в управлении профилактики факторов риска в здравоохранении ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» Минздрава.

Однако по оценке ВЦИОМ, число курящих сигареты россиян в 2023 году составило 30% населения старше 18 лет. Доля курильщиков в России не снижается с 2016 года, сообщил ранее директор по работе с органами госвласти ВЦИОМа Кирилл Родин.

Результаты недавнего исследования «Центра развития перспективных технологий» (ЦРПТ, оператор системы маркировки «Честный знак») и Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции (ННЦК) показали, что российские курильщики начали чаще покупать сигариллы — в третьем квартале 2023 года продажи выросли на 105,7 процента в натуральном выражении.