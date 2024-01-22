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15:14, 22 января 2024Интернет и СМИ

Умер актер из культового «Джентльмен-шоу». Брат звезды «Квартета И» скончался в 62 года

В Одессе умер актер «Джентльмен-шоу» и сценарист «Голых и смешных» Евгений Хаит

Кадр: программа «Джентльмен-шоу»

Бывший участник КВН, актер «Джентльмен-шоу» и сценарист программы «Голые и смешные» Евгений Хаит умер в Одессе. Об этом сообщил его коллега Олег Филимонов в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Ушел из жизни наш друг, писатель-сатирик, драматург, поэт, блогер, продюсер, человек, с которым мы дружили и работали с 1986 года Женя Хаит. Сердце остановилось

Олег Филимоновюморист

Причина смерти актера не называется. Прощание с Хаитом пройдет в фойе Одесской киностудии во вторник, 23 января. Его похоронят на Таировском кладбище в Одессе.

Коллега Хаита назвал его тонким и талантливым человеком

Евгений Хаит

Евгений Хаит

Фото: @evgeniy_hait

Филимонов рассказал, что Хаит не употреблял алкоголь и не жаловался на проблемы с сердцем. Также он назвал своего коллегу тонким и талантливым человеком, который писал «замечательные стихи и прекрасные и глубокие эссе».

Как он любил жизнь! Он пел с ансамблем девушек. Он проводил кастинг для «Голых и смешных» и слыл знатоком женской красоты. (...) Женька, дружище, без тебя так пусто и плохо!

Олег Филимонов юморист

Еще один актер «Джентльмен-шоу» Евгений Каминский, говоря о Хаите, отметил, что за его повседневной комичностью скрывался «изысканный, деликатный, очаровательный и при этом несгибаемый интеллектуал». «Разговаривать с ним на всевозможные темы было наслаждением», — вспомнил он.

Хаит участвовал в создании популярных юмористических передач

Евгений Хаит — сын писателя-сатирика Валерия Хаита и старший брат одного из основателей театра «Квартет И» Ростислава Хаита. Он состоял в команде КВН Одесского государственного университета.

С 1991 по 2005 год был актером «Джентльмен-шоу». В юмористической передаче показывали пародии на звезд и популярные программы и устраивали розыгрыши. В одной из рубрик известные люди рассказывали смешные ситуации из жизни или анекдоты. В числе звезд, которые побывали в «Джентльмен-шоу», были телеведущий Леонид Якубович, артисты Роман Карцев и Ян Арлазоров, а также юмористка Клара Новикова. В новогоднем выпуске шоу от 1999 года снялся французский актер Пьер Ришар.

Кадр: программа «Джентльмен-шоу»

В 2006 году Хаит стал сценаристом шоу о розыгрышах «Голые и смешные», в котором актеры обнажались перед прохожими. В действительности передача была постановочной: создатели шоу специально находили на улице людей, которым предлагали поучаствовать в проекте. Во время съемок им могли давать указания — в частности, как правильно реагировать на обнажившегося перед ними актера.

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      Евгения Наумова
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