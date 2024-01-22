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19:18, 22 января 2024Ценности

Внешность Дженнифер Лопес на модном показе Schiaparelli смутила фанатов

Фото: Cover Images / Globallookpress.com

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес появилась на модном показе Schiaparelli в Париже и смутила фанатов. Соответствующие фото и комментарии приводит издание Daily Mail.

54-летняя знаменитость посетила мероприятие в объемном белом жакете, оформленном множеством декоративных элементов в виде цветочных лепестков. Также она надела черные колготки, туфли и белую водолазку. Лопес взяла с собой небольшую черную сумку и дополнила свой образ серьгами и золотыми очками с металлическими «бровями».

Читатели издания раскритиковали внешность артистки на фото, где она запечатлена без последнего аксессуара. «Джей Ло здесь выглядит на свой возраст. Она будет ненавидеть отсутствие фильтров на этих снимках», «Несколько месяцев назад она выглядела великолепно, но сейчас почему-то начинает стареть», «Эти морщины можно увидеть за милю», «Она похожа она большую испуганную птицу», «Образ смотрится так, как будто она хотела скрыть морщины и стареющую шею», — высказывались они.

В декабре 2023 года пользователи сети высмеяли наряд Лопес со словами «грязный шик». Папарацци запечатлели певицу вместе с матерью Гваделупе Родригес во время шопинга в Лос-Анджелесе. На размещенных кадрах поп-исполнительница была одета в объемные грязные джинсы и коричневый растянутый свитер.

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      Мария Винар
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