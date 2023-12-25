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20:12, 25 декабря 2023Ценности

Наряд Дженнифер Лопес на фото папарацци высмеяли в сети словами «грязный шик»

Фото: Backgrid USA / Legion-Media

Пользователи сети высмеяли наряд американской певицы и актрисы Дженнифер Лопес словами «грязный шик». Соответствующие фото папарацци приводит издание Daily Mail.

54-летнюю знаменитость запечатлели вместе со своей матерью Гваделупе Родригес во время шопинга в Лос-Анджелесе. На размещенных кадрах видно, что поп-исполнительница одета в объемные грязные джинсы и коричневый растянутый свитер. Кроме того, она взяла с собой солнцезащитные очки и замшевую сумку люксового бренда Hermès.

Читатели издания не оценили внешний вид артистки, о чем написали в комментариях под материалом. «Она снова надела джинсы Бена?», «У нее нет абсолютно никакого чувства стиля», «Изношенные, дырявые и рваные джинсы — это одно, а грязь на одежде — совсем другое», «Она поменялась джинсами с механиком? Ее мама выглядит намного стильнее», «У нее ужасный вкус в одежде», — возмущались они.

Ранее актер Бен Аффлек нашел необычный способ выразить любовь к пончикам. Папарацци сфотографировали знаменитость на улицах Лос-Анджелеса в клетчатой рубашке и джинсах, а также кедах Nike Air Jordan из коллаборации с кафе Dunkin’ Donuts. На размещенных кадрах было видно, что обувь выполнена в виде пончика с глазурью.

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      Мария Винар
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