Американский актер Бен Аффлек нашел необычный способ выразить любовь к пончикам с помощью обуви. Об этом сообщает Page Six.

Папарацци сфотографировали знаменитость на улицах Лос-Анджелеса в клетчатой рубашке и джинсах, а также кедах Nike Air Jordan из коллаборации с кафе Dunkin’ Donuts. На размещенных кадрах видно, что обувь выполнена в виде пончика с глазурью. Известно, что телезвезда регулярно ходит в упомянутое заведение, где покупает десерты и кофе.

В апреле Аффлек раскрыл секрет великолепной фигуры своей жены — певицы и актрисы Дженнифер Лопес. По его словам, она не сидит на диетах и ест все, что захочет, в том числе сладости. «Дженнифер просто ест все, что хочет. Она ест печенье, мороженое, все. Она занимается спортом», — объяснил Аффлек.