Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
13:43, 22 апреля 2023Забота о себе

Бен Аффлек раскрыл секрет великолепной фигуры Дженнифер Лопес

Бен Аффлек заявил, что его жена Дженнифер Лопес не сидит на диетах и ест все, что захочет

Фото: Lauren Justice / Reuters

Известный американский актер Бен Аффлек рассказал, что его жена певица и актриса Дженнифер Лопес не сидит на диетах и вообще ест все, что захочет, в том числе сладости. Секрет великолепной фигуры звездной супруги он раскрыл в эфире шоу Дрю Бэрримор.

50-летний артист заявил, что считает Лопес самой великолепной женщиной в мире и ему удивительно, что она остается в такой потрясающей форме и при этом никак не ограничивает себя в еде.

«Позволь мне сказать кое-что, что тебя расстроит. Дженнифер просто ест все, что хочет. Она ест печенье, мороженое, все. Она занимается спортом», — объяснил Аффлек.

Материалы по теме:
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса, и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса, и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022
Питьевая диета: главные особенности. Почему она на самом деле не способствует похудению и не выводит шлаки и токсины?
Питьевая диета: главные особенности.Почему она на самом деле не способствует похудению и не выводит шлаки и токсины?
3 сентября 2022
Маск и Кардашьян худеют без диет и тренировок с помощью лекарств для диабетиков. Почему врачи считают этот метод опасным?
Маск и Кардашьян худеют без диет и тренировок с помощью лекарств для диабетиков.Почему врачи считают этот метод опасным?
21 октября 2022

Актер также отметил, что регулярно тренируется вместе с женой, однако ему почему-то не удается выглядеть человеком «на двадцать лет с идеальной кожей».

Ранее певица и актриса Дженнифер Лопес снялась топлес для рекламы собственного бренда косметики JLo Beauty и раскрыла секрет красоты. По ее словам, она не пренебрегает ежедневным уходом за собой, регулярно занимается спортом и правильно питается. Кроме того, старается чаще проводить время с любимыми людьми и посвящает себя творчеству.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Наталья Обрядина
Обсудить
Последние новости
Берлин решил массово выслать российских дипломатов
Алена Водонаева объяснила свой отказ от алкоголя
В Запорожье заявили о массовых переходах ВСУ на сторону России
Найденный в Белгороде боеприпас оказался не взрывоопасен
Сербия стала чаще закупать военную технику на Западе и в Китае
9-летнего мальчика застрелили в Доминикане спустя полчаса после начала отпуска
Майк Тайсон назвал лучшего боксера мира
Появилось фото найденной в Белгороде авиабомбы весом в полтонны
Мужчина провалился в шахту лифта в московской многоэтажке
В Минобороны заявили об уничтожении более 250 бойцов ВСУ на одном направлении
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.