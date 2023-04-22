Бен Аффлек раскрыл секрет великолепной фигуры Дженнифер Лопес

Бен Аффлек заявил, что его жена Дженнифер Лопес не сидит на диетах и ест все, что захочет

Известный американский актер Бен Аффлек рассказал, что его жена певица и актриса Дженнифер Лопес не сидит на диетах и вообще ест все, что захочет, в том числе сладости. Секрет великолепной фигуры звездной супруги он раскрыл в эфире шоу Дрю Бэрримор.

50-летний артист заявил, что считает Лопес самой великолепной женщиной в мире и ему удивительно, что она остается в такой потрясающей форме и при этом никак не ограничивает себя в еде.

«Позволь мне сказать кое-что, что тебя расстроит. Дженнифер просто ест все, что хочет. Она ест печенье, мороженое, все. Она занимается спортом», — объяснил Аффлек.

Актер также отметил, что регулярно тренируется вместе с женой, однако ему почему-то не удается выглядеть человеком «на двадцать лет с идеальной кожей».

Ранее певица и актриса Дженнифер Лопес снялась топлес для рекламы собственного бренда косметики JLo Beauty и раскрыла секрет красоты. По ее словам, она не пренебрегает ежедневным уходом за собой, регулярно занимается спортом и правильно питается. Кроме того, старается чаще проводить время с любимыми людьми и посвящает себя творчеству.