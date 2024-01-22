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11:25, 22 января 2024Мир

Глава дипломатии ЕС предложит план по урегулированию конфликта в Газе

Politico: глава дипломатии ЕС Боррель готовит план урегулирования в Газе

Фото: Zhao Dingzhe / Xinhua / Globallookpress.com

Глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель готовит план урегулирования конфликта Израиля и палестинского движения ХАМАС, включающий в себя создание государства в Палестине. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники среди еврочиновников.

Как сообщает издание, ведомство Борреля готовит 12-страничный документ с мирным предложением по созданию палестинского государства и его признанию. К процессу урегулирования конфликта также планируется привлечь арабские страны, США и ООН.

В документе отмечается, что продолжение конфликта не только угрожает Израилю и Палестине, но и является существенным риском для Европы с точки зрения миграции. В свою очередь, Египет, Иордания и Саудовская Аравия, участвовавшие в обсуждении плана, предлагают дополнить его и провести мирную конференцию, чтобы план урегулирования конфликта в секторе Газа не был исключительно предложением ЕС.

Ранее Боррель заявил, что Израиль финансово поддерживал движение ХАМАС для ослабления Палестинской национальной администрации (ПНА). Он не уточнил, в чем именно заключалось предполагаемое финансирование, факт которого отвергает премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

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      Юрий Леонов
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