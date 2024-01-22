В старом носке и наволочке нашли золото на 13 миллионов рублей

В Британии золотые монеты, найденные в носке, ушли с молотка за 13 млн рублей

Золото, которое нашли при подготовке к распродаже имущества из дома в британском графстве Лестершир, ушло с молотка за 118 тысяч фунтов стерлингов (13,3 миллиона рублей). Об этом сообщает издание Perspective Magazine.

Для отбора вещей на продажу хозяин дома пригласил специалистов аукционного дома Hansons Auctioneers. Перебирая старое белье, они обнаружили 331 золотую монету. Некоторые были спрятаны в наволочке, другие хранились в носке. Самые старые монеты датируются викторианским периодом, но среди них были и отчеканенные при короле Георге V и королеве Елизавете II.

Наша команда известна своей дотошностью. Они проверяют в домах каждый дюйм. Изящные и хрупкие предметы, выставленные напоказ, — это еще не все. Самыми ценными нередко оказываются спрятанные вещи. Они могут скрываться в ящиках, гардеробах, сумках или, как в этом случае, в старом носке Чарльз Хэнсон владелец аукционного дома Hansons Auctioneers

Перед аукционом эксперты оценили каждую монету в суммы от 300 до 500 фунтов стерлингов (от 34 до 57 тысяч рублей).

Ранее сообщалось, что древнюю монету с изображением ранее неизвестного британского короля продали с аукциона за рекордную сумму. Крохотную золотую монетку нашел британский кладоискатель Льюис Фудж, когда в марте 2023 года прочесывал с металлоискателем поле.