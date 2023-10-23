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14:49, 23 октября 2023Из жизни

Кладоискатель нашел монету забытого короля и продал ее за рекордную сумму

В Великобритании обнаружена золотая монета с изображением неизвестного короля

Фото: Spink & Son

Древнюю монету с изображением ранее неизвестного британского короля продали с аукциона за рекордную сумму. Об этом сообщает издание The Sun.

Крохотную золотую монетку нашел британский кладоискатель Льюис Фудж, когда в марте 2023 года прочесывал с металлоискателем поле в графстве Гэмпшир. По оценке специалистов, она была изготовлена между 50 и 30 годами до нашей эры.

На монете заметны изображение боевого коня и колесницы и надпись Esunertos, которая переводится с латыни фразой «Сильнее бога Эзуса». По всей видимости, это имя забытого царя, который правил окрестными землями в те годы. Находка Фуджа — единственное подтверждение его существования.

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Монета сразу привлекла внимание коллекционеров. Еще до аукциона они обращались к кладоискателю в частном порядке и предлагали ему деньги, однако он решил дождаться торгов. В итоге лот ушел с молотка за 20,4 тысячи фунтов стерлингов (2,4 миллиона рублей). Это более чем в пять раз больше предварительной оценки, которую давал эксперт аукционного дома.

Ранее кладоискатель из Великобритании нашел в поле 12 золотых монет, изготовленных в 150 году до новой эры. Клад обнаружил в Бакингемшире 68-летний Стивен Элдридж при помощи металлоискателя.

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      Олег Парамонов
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