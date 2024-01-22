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19:05, 22 января 2024Интернет и СМИ

Популярная юмористка описала выступления на корпоративах словами «это грустно»

Кадр: ПРОГОВОРИ / YouTube

Звезда шоу «Женский стендап» на канале ТНТ, юмористка Варвара Щербакова описала выступления на корпоративах словами «это грустно». На эту тему она высказалась в интервью YouTube-каналу «Проговори».

Щербакова рассказала, что обычно на корпоративах никто не слушает выступления комиков. «Как правило, это грустно», — высказалась юмористка о частных концертах. По ее словам, аудитория в таких условиях хорошо принимает только те шутки, которые написаны специально под мероприятие. «Они заходят, а потом ничего не заходит», — пояснила она.

Щербакова вспомнила, как выступала на свадьбе, где ее знала только невеста. «Она конкретно меня и заказала, и ей было стыдно все время, потому что ее мать сидела ко мне спиной все мое выступление. А зачем вы меня позвали, вы же видели по телеку, о чем я шучу? Много было разных ситуаций», — сказала она. При этом юмористка согласилась с тем, что «корпоратив можно перетерпеть за деньги».

Ранее популярный комик, участник программы «Stand Up на ТНТ» Гурам Амарян рассказал, что заработал 1,5 миллиона рублей за 40 минут монолога на корпоративе. Юморист назвал это мероприятие самым отвратительным в своей карьере.

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      Олег Давыдов
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